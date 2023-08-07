Такой день. Сумма ущерба от пожаров в Егорьевском районе и скорые заморозки на Алтае
О главных событиях Алтайского края за 7 августа
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Ущерб от лесных пожаров в Егорьевском районе составил 473,1 млн рублей. При этом объем средств, затраченных на тушение возгораний, пока еще не подсчитан – сумма тоже обещает быть внушительной.
В Алтайском крае выделят дополнительные 40 млн рублей на развитие учреждений культуры. Как рассказал губернатор Виктор Томенко, средства пойдут на продолжение ремонта в библиотеке имени Шишкова, на покупку автобуса для ансамбля “Алтай”, а также обновление костюмов и оборудования для коллективов филармонии.
На 60-м году жизни скончался известный алтайский онколог Константин Григорьевич Мамонтов. Больше 30 лет специалист работал над развитием колоректальной онкологии в регионе. 20 из них – в одном из самых сложных направлений: хирургии печени и поджелудочной железы.
Жители Алтайского края уже в августе могут столкнуться с заморозками. Об этом amic.ru рассказала дежурный синоптик алтайского Гидрометцентра Наталия Кобякова.