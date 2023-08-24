ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Новости Алтай
Зеленский: Украина не имеет отношения к падению самолета Пригожина
Новости Алтай
Лавров заявил, что все страны БРИКС выступают за сохранение названия объединения
Новости Алтай
Путин: Пригожин был человеком сложной судьбы
Новости Алтай
Такой день. Томенко благодарен учителям, в Барнауле перекроют улицы
Новости Горняк
Волонтёрское движение НАДЕЖДА, или как жители Горняка и района помогают нашим бойцам
Новости Горняк
В деревнях нашего района прошли мероприятия по случаю ДНЯ ФЛАГА РОССИИ

Коллекция категорий

Бизнес98 News
Здоровье95 News
Новости Алтай558 News
Новости Горняк122 News
Образование101 News
Общество197 News
Объявления68 News
Политика154 News
Спорт126 News
Платим за интересные новости!
объявления

Такой день. Томенко благодарен учителям, в Барнауле перекроют улицы

ГОРНЯК2201 mins

О главных событиях Алтайского края за 24 августа

Фото: unsplash.com

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко пообщался с учителями на краевой педагогической конференции. Он выразил благодарность педагогам и подчеркнул, что всегда готов прислушиваться к их мнению, а также отметил, что хотел бы обнять каждого из них.

В Барнауле перекроют несколько дорог для празднования и подготовки к праздничным мероприятиям, посвященным 293-й годовщине города. Узнайте, какие улицы будут закрыты для проезда и подготовьтесь заранее!

Депутат АКЗС Сергей Булаев рассказал, что власти Барнаула признали ряд ошибок, допущенных подрядчиком при благоустройстве проблемного двора на улице Сухэ-Батора. Речь идет о дворе дома № 18, который недавно благоустроили по программе формирования современной городской среды. После каждого более-менее сильного дождя двор и подъезды топит, ливневка не работает.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Related News