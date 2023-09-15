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Такой день. Убийство двух малолетних детей и мужчины, избившие водителя скорой

ГОРНЯК2201 mins

Главное за 15 сентября

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

15 сентября в квартире одной из многоэтажек Барнаула нашли тела двух малолетних детей. Старшему мальчику было три года, а младшему – восемь месяцев. По данным Следкома Алтайского края, совершить убийство могла их собственная мать, после чего оставила записку, ушла в соседний дом, и сама свела счеты с жизнью.

В Барнауле двое нетрезвых мужчин избили водителя скорой помощи. Все началось с того, что медики получили вызов на травму у пьяного мужчины. Пока фельдшеры помогали пострадавшему, его друг набросился на водителя и стал его бить. Через некоторое время к избиению присоединился и сам больной.

Место министра здравоохранения Алтайского края может занять главный врач медцентра “Дар” Ирина Молчанова, пишут СМИ. В пресс-службе самого Минздрава пока говорят, что не обладают информацией о ее возможном назначении. 

Средний размер зарплаты в Алтайском крае в июне 2023 года составил 47 298 рублей. По сравнению с прошлым годом она выросла на 17%.

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