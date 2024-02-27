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Такой день. Убийство под наркотиками и достройка проблемных ЖК в Барнауле

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О главных событиях Алтайского края за 27 февраля

Такой день. Убийство под наркотиками и достройка проблемных ЖК в Барнауле

Зимний лес / Фото: pxhere.com

В одной из квартир многоэтажного жилого дома по улице Матросова в Барнауле убили 18-летнего парня. По предварительной информации, инцидент произошел, когда он вместе еще с двумя молодыми людьми употреблял наркотики.

Директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев возглавил рейтинг алтайских предпринимателей, которых чаще всего упоминали в СМИ в январе 2024 года.

В Барнауле за счет государства будут достраивать ЖК “Жемчужина” на улице Партизанской и ЖК “Полярная звезда” на Папанинцев. Такое решение приняла межведомственная комиссия на совещании в мэрии.

горняк

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