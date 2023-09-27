Такой день. Уход постановщика МТА со скандалом и ремонт поликлиники в Барнауле

О главных событиях Алтайского края за 26 сентября

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Турпоток в Алтайском крае в 2023 году может превысить 2,3 млн человек – это не менее чем на 5% больше, чем в прошлом году. Как рассказал врио начальника управления по развитию туризма и курортной деятельности региона Евгений Дешевых, за три месяца лета Алтай посетили 1,1 млн туристов (прошлым летом турпоток составил 1 млн человек).

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил отремонтировать поликлинику № 2 на пр. Калинина в Барнауле. Он указал, что подготовка документации на масштабную реконструкцию и реставрацию находится на финальной стадии.

В Барнауле продолжают запуск отопления в жилом фонде. На 26 сентября тепло подали в 1035 жилых домов из 2947 – это 35,1% от общего их количества.

В Молодежном театре Алтайского края уволили главного режиссера Алексея Серова сразу после завершения Всероссийского фестиваля имени Валерия Золотухина. Об этом amic.ru сообщили источники в театре. Однако официально об уходе постановщика со своего поста в учреждении пока не сообщают.

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