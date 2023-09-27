27.09.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Новости Алтай
Такой день. Уход постановщика МТА со скандалом и ремонт поликлиники в Барнауле
Мир
Франция выделит семь миллионов евро на помощь армянам Карабаха
Мир
Байден чуть не упал на трапе самолета
Мир
В Армении заявили о 125 погибших жителях Карабаха
Общество
Россия и Египет продолжат активно сотрудничать по вопросам безопасности
Общество
Совфед готов поддерживать новые регионы в их становлении, заявила Матвиенко

Коллекция категорий

Бизнес122 Новости
Здоровье165 Новости
Новости Алтай1064 Новости
Новости Горняк222 Новости
Образование130 Новости
Общество288 Новости
Объявления79 Новости
Политика204 Новости
Спорт159 Новости
Платим за интересные новости!

Такой день. Уход постановщика МТА со скандалом и ремонт поликлиники в Барнауле

редактор ГОРНЯК2201 минуты

О главных событиях Алтайского края за 26 сентября

Фото: unsplash.com

Турпоток в Алтайском крае в 2023 году может превысить 2,3 млн человек – это не менее чем на 5% больше, чем в прошлом году. Как рассказал врио начальника управления по развитию туризма и курортной деятельности региона Евгений Дешевых, за три месяца лета Алтай посетили 1,1 млн туристов (прошлым летом турпоток составил 1 млн человек).

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил отремонтировать поликлинику № 2 на пр. Калинина в Барнауле. Он указал, что подготовка документации на масштабную реконструкцию и реставрацию находится на финальной стадии.

В Барнауле продолжают запуск отопления в жилом фонде. На 26 сентября тепло подали в 1035 жилых домов из 2947 – это 35,1% от общего их количества.

В Молодежном театре Алтайского края уволили главного режиссера Алексея Серова сразу после завершения Всероссийского фестиваля имени Валерия Золотухина. Об этом amic.ru сообщили источники в театре. Однако официально об уходе постановщика со своего поста в учреждении пока не сообщают.

Источник

Добавить комментарий

Похожие новости