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Такой день. Указы о гражданстве, замерзшие дети и обмен пленными

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О главных событиях Алтайского края за 4 января

Такой день. Указы о гражданстве, замерзшие дети и обмен пленными

Фото: unsplash.com

4 января информационное пространство сотрясали новости о смерти звезды КВН Станислава Агафонова, о трагедии с двумя замерзшими детьми в Республике Алтай, о долгожданном обмене пленными между Россией и Украиной и о новых указах Путина, связанных с гражданством. Обо всем этом –  в коротком дайджесте за день. 

Смерть звезды КВН

3 января умер худрук нескольких команд КВН и “Comedy Баттл” Станислав Агафонов, ему было всего 40 лет. У Агафонова остались жена и двое детей. 

Обмен пленными

Наконец-то состоялся первый почти за полгода обмен пленными России и Украины. Домой вернулось 248 российских военных. При этом посредничество “гуманитарного характера” оказывала Саудовская Аравия. 

Замерзшие дети

Следком Республики Алтай опубликовал ужасающую новость о том, что 31 декабря 2023 года мать двоих детей уехала в соседний поселок, оставив мальчиков одних в доме без отопления и продуктов. 3 января к ним пришел родственник и нашел четырехмесячного ребенка мертвым, а двухлетнего – замерзшим. Последнего отвезли в больницу. 

Против матери возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (“Причинение смерти по неосторожности”).

Указы о гражданстве

Президент России Владимир Путин 4 января подписал сразу два указа о гражданстве. По первому российское гражданство получат иностранные граждане, которые в период спецоперации подпишут контракт с Минобороны РФ. Также гражданство дадут членам их семей. 

По второму указу гражданство в ускоренном порядке будут давать украинцам, которые уехали из Крыма и Севастополя до марта 2014 года. Процедуру облегчат и для граждан Афганистана, Сирии, Ирака и Йемена, которые родились в РСФСР и состояли в гражданстве СССР, а также для тех, кто подвергся незаконной депортации с Крымской АССР. Есть и другие категории. Посмотреть их можно здесь. 

Сбежавшая экс-директор “Жилфонда” варила борщи

Стали известны подробности задержания и жизни в Аргентине экс-директора барнаульского “Жилфонда” Людмилы Авдюхиной после побега из России. Оказалось, что она жила только в Буэнос-Айресе, готовила блюда русской кухни и вкладывалась в недвижимость. А задержать ее помогла информация из соцсетей и открытых источников. 

новости горняк

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