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Такой день. Ураган на Алтае и новое рассмотрения дела о мужчине, задушившем жену

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О главных событиях Алтайского края за 10 января

Такой день. Ураган на Алтае и новое рассмотрения дела о мужчине, задушившем жену

Фото: unsplash.com

Ураган, во время которого в Алтайском крае ветер может усилиться до опасных значений – 33 метра в секунду, ожидается в регионе вечером 10 и ночью 11 января. В регионе уже действует режим повышенной готовности, однако меры предосторожности не помешает принять и самим гражданам.

Четыре трассы перекрыли в Алтайском крае без непогоды. Кроме того, житель Алейска пожаловался, что температура выросла до нуля, а в городе идет дождь.

Дело Константина Падуна, которого обвиняют в удушении бывшей жены Елены Падун и сокрытии ее тела на крыше дома, снова отправилось в суд, теперь его рассматривает с начала новый состав Ленинского районного суда. Об этом amic.ru рассказал новый адвокат Падуна Виталий Алексеев, сменивший защитника из Новосибирска Гюльнару Нахабину.

“Суперполиклиника” № 14, строительство которой в 2023 году завершили в Барнауле, должна начать прием пациентов до конца января. Об этом в ходе пресс-конференции 10 января рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. По его словам, чтобы поликлиника открылась, нужно решить последние вопросы с документами.

Министр заверил, что его ведомство ждет скорейшего открытия медучреждения так же сильно, как и жители Индустриального района. Но пока сроки решения вопроса зависят не от Минздрава.

Горняк22

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