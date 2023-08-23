Такой день. Ужесточение наказания по делу с батутом и режим ЧС из-за засухи на Алтае
О главных событиях Алтайского края за 23 августа
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В Алтайском крае усилили наказание предпринимательнице, чьи действия повлекли тяжелое травмирование двух девочек на надувном батуте. Краевая прокуратура сочла приговор слишком мягким и внесла апелляционное представление. Суд согласился с доводами и усилил наказание предпринимательнице.
День государственного флага РФ отметили в Барнауле 22 августа. В парке “Изумрудный” по этому случаю прошла праздничная программа. Для барнаульцев и гостей города на “Сценке” возле главного входа выступили танцевальные, акробатические и вокальные коллективы. На главной аллеи прошли мастер-классы по созданию украшений и фигур из шаров.
Особый подарок для посетителей мероприятия сделали участницы “Мисс Барнаул”- 2023. Они исполнили грациозный танец с российским флагом и одарили каждого ослепительными улыбками.
Депутат АКЗС Сергей Булаев призвал алтайские университеты объединиться для решения проблемы нехватки мест в общежитиях для студентов. В пример он привел кампус ДВФУ во Владивостоке и Томск, где из федерального бюджета получили 18 млрд рублей на строительство межуниверситетского кампуса.