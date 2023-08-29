Такой день. Визит сенатора в Алтайский край и предложение вооружить “скорую помощь”

О главных событиях Алтайского края за 29 августа

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Сенатор Александр Карелин посетил Алтайский край и встретился с губернатором Виктором Томенко. Вместе они побывали в Калманском районе, проверили объекты в Барнауле и попробовали вкусный сыр.

Депутаты АКЗС намерены выйти с инициативой в Госдуму с предложением разрешить использование маткапитала по всем направлениям, не дожидаясь трехлетия ребенка. Вопрос рассмотрят на сессии Заксобрания 31 августа.

Депутат АКЗС Сергей Булаев после двух нападений на медиков в Алтайском крае призвал выдать бригадам скорой помощи оружие, чтобы они могли защищаться от буйных пациентов и неадекватных жителей. Фракция ЛДПР в АКЗС подготовит официальное обращение в краевые Минздрав и МВД.

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