ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Новости Алтай
Вице-премьер Денис Мантуров может посетить Алтайский край на этой неделе
Новости Алтай
“Пришли стопы”. Костомаров опубликовал видео с новыми протезами для ног
Новости Алтай
Жители 92 барнаульских домов на сутки останутся без горячей воды
Новости Алтай
Томенко: вопрос о создании ОЭЗ на территории “Белокурихи Горной” прорабатывается
Новости Алтай
Умер переводчик и ведущий Леонид Володарский
Новости Алтай
Пожилой сибиряк нашел снаряд от РСЗО “Град”, когда работал в поле на тракторе

Коллекция категорий

Бизнес67 News
Здоровье95 News
Новости Алтай364 News
Новости Горняк77 News
Образование75 News
Общество138 News
Объявления68 News
Политика96 News
Спорт98 News
У вас есть новость? Присылайте!
объявления

Такой день. Возможный визит еще двух министров и орошение алтайских земель

редактор01 mins

О главных событиях Алтайского края за 8 августа

Фото: unsplash.com

На текущей неделе Алтайский край может посетить вице-премьер правительства, министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Кроме того, в начале сентября может состояться визит министра просвещения Сергея Кравцова.

Депутат АКЗС Сергей Булаев предложил попросить финансовую помощь от федерального центра для возрождения мелиорации, чтобы повысить урожайность и дать импульс активному социально-экономическому развитию районов.

В Барнауле 9 августа на гребном канале пройдут международные соревнования по гребле на байдарках и каноэ памяти заслуженного мастера спорта СССР Константина Костенко.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко обсудил на совещании, как в регионе возрождается система мелиорации и как это скажется на развитии сельского хозяйства.

Томенко в ходе мероприятия напомнил, что погодные условия в этом году были неблагоприятными – особенно в степной зоне. Однако хозяйства, которые применяли инновационные технологии и заботились об орошении земель, добились хороших результатов.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Related News

Яндекс.Метрика