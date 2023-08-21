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Такой день. Возвращение аномальной жары на Алтай и подъем заболеваемости ковидом

редактор01 mins

О главных событиях Алтайского края за 21 августа

Фото: unsplash.com

Подъем заболеваемости коронавирусом в Алтайском крае неизбежен в сентябре. Об этом в ходе пресс-конференции 21 августа рассказала главный внештатный эпидемиолог региона Ирина Переладова. По её словам, количество заболевших уже понемногу начало увеличиваться.

Пока на Алтае фиксируют единичные случаи заражения ковидом.

Депутат АКЗС Сергей Булаев призвал уделить больше внимания сохранению уникальных ленточных боров в Алтайском край. Булаев подчеркнул, что если не прекратить вырубку сосен, то регион потеряет ленточные боры, что приведет к пыльным бурям, обмелению рек, изменению климата, неурожаям и много чему еще.

Аномальная жара накроет Алтайский край с 22 по 26 августа. По данным синоптиков, максимальные температуры воздуха в эти дни будут превышать отметку +30 градусов.

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