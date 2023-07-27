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Такой день. Встреча Мишустина и Томенко и дожди в Алтайском крае до конца месяца

редактор01 mins

О главных событиях региона за 26 июля

Фото: unsplash.com

Губернатор Виктор Томенко принял участие в федеральном совещании по туризму и провел личную встречу с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Глава правительства РФ похвалил достижения Алтайского края и пообещал региону средства решения проблем с водой в регионе.

В Барнауле 205 многоквартирных домов остались без горячей воды из-за повреждения теплосети на двух участках при запуске системы. На улице Пионеров ликвидировать повреждение удалось к вечеру. На проспекте Калинина работы продолжаются.

Неустойчивая погода сохранится в Алтайском крае до конца июля, рассказали amic.ru в региональном Гидрометцентре. Ожидаются кратковременные дожди и грозы. 27 июля осадки пройдут в отдельных районах, а в период с 28-го по 31-е число – на большей части территории.

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