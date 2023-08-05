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Такой день. Вторжение богомолов и министр, похваливший Томенко

редактор01 mins

Главное за 5 августа

Фото: unsplash.com

Прибывший в Барнаул глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников похвалил губернатора Виктора Томенко за комплексное развитие Алтайского края.

Также министр сообщил, что “Алтайский край уже давно не только сельскохозяйственный регион, но и промышленный”, а “те цифры роста, которые показывает российская экономика, рождаются на предприятиях Алтайского края”.

В Барнаул хлынули богомолы. Снимками этих зеленых гостей сейчас активно делятся жители города в соцсетях. Однако опасаться эти грозных, на первый взгляд, насекомых не стоит.

А вот активность клещей в Алтайском крае стремительно падает. За минувшую неделю от их укусов пострадали 69 человек, что на 29 жителей меньше, чем неделей ранее.

Однако при вылазках на природу по-прежнему стоит быть осторожными, так как опасность пострадать от этих членистоногих сохранится в течение всего теплого времени года.

Избирательная комиссия Алтайского края зарегистрировала еще трех кандидатов в губернаторы. Таким образом, на пост главы региона претендуют шесть человек.

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