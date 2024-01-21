Такой день. Яйца по 70 рублей и снижение заболеваемости туберкулезом

Главные новости в Алтайском крае 21 января

Фото: pxhere.com

Глава СКР Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело из-за двоих детей, которых выгнали из автобуса в Бийске.

Как сообщили в информационном центре ведомства со ссылкой на СМИ и соцсети, 17 января в наукограде двоих детей в возрасте восьми и десяти лет высадили из общественного транспорта, так как они не смогли заплатить за поездку из-за технического сбоя в работе терминала. В алтайском Следкоме начали процессуальную проверку.

В барнаульском “Ашане” появились яйца, которые стоят по 70 рублей за упаковку.

Цена людей приятно удивила, но то, что находится внутри, удивило неприятно. Пользователи соцсетей отметили, что дешевые яйца очень маленького размера.

Отметим, что на пачке указано, что яйца эти категории С3, а это значит, что вес одного яйца составляет от 35 до 44,9 грамма.

В Алтайском крае по сравнению с 2015 годом заболеваемость туберкулезом снизилась в 2,3 раза, а смертность от этой болезни – в 3,2 раза.

В министерстве напомнили, что в 2023 году в состав Алтайского противотуберкулезного диспансера вошли Рубцовский, Бийский, Славгородский, Благовещенский, а также Шелаболихинская и Лебяженская туберкулезные больницы.

горняк



Источник