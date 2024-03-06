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Такой день. Закольцовывание Алтайского края и больше миллиарда на штрафы на дорогах

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Главные новости в Алтайском крае 6 марта

Такой день. Закольцовывание Алтайского края и больше миллиарда на штрафы на дорогах

Ночное небо / Фото: pxhere.com

Депутат Госдумы Анжелика Глазкова предложила построить дорогу между республиками Тыва и Алтай. И тогда, подчеркнула она, все будут отдыхать в России и пробовать лучшие продукты, дышать лучшим воздухом и любоваться лучшими красотами.

В Барнауле в 2024 году стартует третий этап благоустройства самого большого городского парка “Юбилейный”. Подрядчику необходимо будет обустроить зоны для активного отдыха (скейт-парк, роллердром, памп-трек), построить игровые комплексы для детей и спортивные площадки. Также здесь продолжится благоустройство пешеходных дорожек.

Жители Алтайского края в 2023 году заплатили за нарушение ПДД больше 1,3 млрд рублей.

Как сказано в данных региональной ГИБДД, большую часть нарушений фиксировали видеокамеры. Речь идет о 1,5 миллиона нарушений на общую сумму, превышающую отметку 990 млн рублей. 

Чаще всего штрафы люди платили за превышение скорости, особенно в летний период. В городах часто нарушали на пешеходных переходах и перекрестках, а также проезжали на красный или пересекали стоп-линию.

новости Локтевский

Источник

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