Такой день. Закрытие автосезона и барнаульцы, которые пожаловались Ксении Собчак

Главное за 23 сентября

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Барнаульцы пожаловались Ксении Собчак на состояние поликлиники № 2 по проспекту Калинина, 16, которая была построена в 1936 году и никогда не видела капремонта. Люди рассказали, что в критически ветхом здании сейчас плохо все: обрушились ступеньки, нет пандуса и перил, а еще облуплен потолок и потрескались стены, но для надежности их заклеили скотчем.

В Барнауле 23 сентября на парковке у ТРЦ Galaxy прошло закрытие летнего автосезона. Мероприятие сопровождалось живой музыкой, выступлениями, выставкой автомобилей и драйвовыми заездами.

Администрация Барнаула в ходе аукциона не смогла найти перевозчика на один из самых главных маршрутов в городе – № 10. За обслуживание рейса власти города готовы были заплатить 11,5 млн рублей.

Бийчанин Сергей Каменский стал серебряным призером Всероссийского турнира по стрельбе из пневматического оружия. Соревнования проходят на стрельбище Лисья нора в Дмитровском районе Московской области.

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