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Такой день. Завершение мотосезона в Барнауле и туман как в фильме ужасов

ГОРНЯК2201 mins

Главное за 9 сентября

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Барнаульские мотоциклисты отметили закрытие сезона, проехав огромной колонной по центру города. Байкеры следовали от пляжа “Водный мир” до железнодорожного вокзала и назад через Фирсово.

Барнаул утром 9 сентября окутал густой туман. Видимость на некоторых улицах была настолько плохой, что люди из окон квартир с трудом могли разглядеть даже соседние здания.

В Алтайском крае за прошедшую неделю от присасываний клещей пострадали 198 человек. Всего с начала эпидсезона в поликлиники обратились 7812 укушенных.

Минздрав Алтайского края нашел способ борьбы с дефицитом врачей и средних медицинских работников. Как сообщили в ведомстве, для решения проблемы с этого года в регионе начали вести целевой набор в медколледжи.

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