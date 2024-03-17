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Такой день. Завершение выборов и празднование Масленицы

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Главные новости в Алтайском крае 17 марта

Такой день. Завершение выборов и празднование Масленицы

Фото с избирательного участка / amic.ru

Масштабное празднование Масленицы прошло в барнаульском парке “Лесная сказка”. Разными забавами гостей развлекали с 12 часов дня.

В парке прошли соревнования по перетягиванию каната, битва мешками, состязания на ловкость и силу, гадания и много других разных русских забав и развлечений.

Также праздничную программу представили различные творческие коллективы города. 

В Алтайском крае закрылись избирательные участки. Третий день выборов подошел к концу. 

Активнее всего голосовали: Алейский район, ЗАТО Сибирский и Кулундинский район. Также явка 65% и более отмечалась в девяти муниципальных районах и округах: Тюменцевский, Родинский, Кытмановский, Суетский, Краснощековский, Заринский, Петропавловский, Рубцовский и Завьяловский районы.

Масштабные проводы зимы прошли 17 марта в барнаульском парке “Изумрудный”. Благодаря по-настоящему весенней солнечной погоде на Масленицу в парк пришли десятки тысяч человек. Для них на протяжении трех часов на сцене выступали артисты и творческие коллективы. Также гости участвовали в различных розыгрышах и могли продемонстрировать свою богатырскую силу.  

новости Локтевский

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