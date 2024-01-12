Анна рассказала, что ее сын занимается хоккеем и закаляется

Случай, который произошел в Екатеринбурге, заставил возмутиться всю страну. Как рассказали наши коллеги из E1.RU, прогуливающихся мать с сыном, который был в мороз в одних носках, заметили горожане.

— Ревет, ему больно. Говорит: «Ноги отпадут», она отвечает: «Нет, просто заболеешь», — рассказала читательница сайта.

Другая очевидица рассказала, что женщина кричала на мальчика.

— Она сильно ругалась из-за собаки, матом, что он долго выгуливал ее, у нее же лапы замерзли. Говорила: «Для чего мы тебе ее подарили, чтоб ты угробил ее?» — рассказала женщина.

Оказалось, что женщина вывела на улицу ребенка без обуви в «воспитательных целях». Они прошли возле дома около 15 метров и вернулись обратно.

Возмущенные местные жители обратились в службу безопасности. Там сообщили, что передали информацию правоохранителям.

На произошедшее отреагировали в полиции. Там пообещали проверить информацию, этим занимается отдел полиции № 12.

— Служба ПДН устанавливает участников этого ЧП. Очевидцы могут обратиться по телефону дежурной части 356-42-12, — заявили в УМВД по Екатеринбургу.

Матерью мальчика оказалась 31-летняя екатеринбурженка Анна. Она воспитывает двоих сыновей — старшему семь лет, а младшему — четыре. Старший сын, которого мать вывела на прогулку без обуви, занимается хоккеем. Сама Анна — кандидат в мастера спорта по художественной гимнастике и тренер.

Также в семье есть собака, мопсу три года. Соседи рассказали журналистам, как сам мальчик объяснил им ситуацию. Ребенок заявил, что недавно выгуливал питомца и у того замерзли лапы. Тогда мама в воспитательных целях отправила его ходить по снегу без обуви

Мать мальчика признала, что виновата в произошедшем. Вот что сказала Анна журналисту:

— У меня ребенок имеет весьма серьезную спортивную подготовку. Он закален в принципе, потому что он хоккеист. Он постоянно находится на ледовой арене, и там всегда прохладно, поэтому с ним ничего не случится. Но именно то, что было вчера, произошло впервые, такому нет оправдания. Я сама в этом виновата, и больше такого не повторится однозначно, — заявила E1.RU Анна.

Адвокат Сергей Колосовский считает, что в этой истории не стоит рубить с плеча и обвинять женщину в жестоком обращении с ребенком, сначала нужно подробно разобраться в ситуации и понять, что именно заставило ее вывести на улицу ребенка без обуви.

— Само по себе прогуливание в носках, без выяснения того обстоятельства, насколько ребенок к этому подготовлен, я бы жестоким обращением не назвал, — заявил адвокат.

Он добавил, что если всё-таки в поступке матери найдут признаки жестокого обращения с ребенком, то ей грозит уголовное дело по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних).

К ситуации уже подключились не только полицейские, но и следователи СКР по Свердловской области. Как рассказал старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга, в этой ситуации есть признаки грубого нарушения прав ребенка, здоровье которого могло подвергаться существенной опасности. Следователи проверят, не нарушались ли права мальчика раньше.

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков оценил действия матери из Солнечного, которая заставила сына гулять с собакой в 24-градусный мороз в одних носках. Он считает, что физическое наказание мальчика было недопустимым. Теперь с семилетним школьником будут работать психологи и служба ПДН.

— Фигуранты установлены. Правовая оценка ситуации будет дана правоохранительными органами. Это их задача, это их функционал. Мы включились в эту работу совместно с комиссией по делам несовершеннолетних Чкаловского района Екатеринбурга, — ответил E1.RU Игорь Мороков. — С точки зрения социально педагогической, воспитательной оценки этого случая мы привлечем школу. Там есть специалисты, социальные педагоги, психолог, которые выработают предложения для родителей. Может быть, по коррекции своих воспитательных методик, может быть, еще по каким-то вопросам.

Правозащитница и журналистка Ева Меркачева тоже прокомментировала случай в Екатеринбурге. Член СПЧ считает, что семье нужна помощь.

— Женщину уже опрашивают силовики. Могут и арестовать. По мне, так наверняка у нее случилось помешательство рассудка. И крайние меры тут никому не помогут, а только сделают ситуацию хуже. Семье нужна помощь, а не аресты, — написала она в своем телеграм-канале «МеркачеваПрава».

Мы следим за ситуацией.

Накануне вечером в Солнечном заметили мальчика, гуляющего в носках без обуви. Рядом с ним шла мама. Историей уже заинтересовались силовики. Адвокат рассказал, грозит ли что-то матери.

Взято Источник

12.01.2024