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Таксист около часа удерживал 17-летнюю девушку в машине в Подмосковье

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Следователи начали проверку после сообщений об инциденте

Таксист около часа удерживал 17-летнюю девушку в машине в Подмосковье

Фото: pxhere.com

Следователи в Подмосковье начали проверку после сообщений о том, что таксист около часа удерживал 17-летнюю девушку в машине. Об этом рассказали в телеграм-канале ведомства.

Отмечается, что девушка возвращалась из Ногинска в Электросталь, когда водитель такси запер ее в автомобиле и удерживал. Причина, по которой водитель сделал это, не называется.

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководству ГСУ СК России по Московской области возбудить уголовное дело. Он также затребовал доклад о расследовании.

Ранее сообщалось, что в Бийске у ранее судимого 40-летнего слесаря нашли почти два килограмма наркотиков.

город Горняк

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