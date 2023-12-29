Талант и обаяние: какие барнаульские красотки прославились в 2023 году. Фото

Фото: Предоставлено "Толку"

Барнаульские девушки в уходящем году чаще обычного одерживали победы в самых разных конкурсах красоты, кто-то даже стал известен на мировом уровне

2023 год для Барнаула стал по-настоящему прекрасным. Девушки из краевой столицы активно участвовали в различных конкурсах красоты, как местного, так и международного уровня. Приезжие эксперты даже отмечали, что город наполнен особенной красотой. Некоторым конкурсанткам удалось выиграть серьезные состязания. Вспоминаем самые громкие победы года.

Регина Русских – “Мисс Барнаул – 2023”

Самый главный конкурс красоты краевой столицы “Мисс Барнаул” в 2023 году выиграла 20-летняя студентка Алтайского государственного университета Регина Русских. Финал состоялся на главной сцене празднования Дня города 2 сентября.

Обладательница главной короны рассказывала “Толку”, что в первые минуты после награждения испытывала непередаваемые чувства радости и гордости за себя. Девушка призналась, что была уверена в себе и в своей победе.

Кстати, накануне финала редакция сетевого здания “Толк” проводила голосование за звание “Мисс Барнаул онлайн”, в котором Регина тоже выиграла. Поэтому победу в конкурсе можно назвать двойной.

В будущем девушка не планирует оставлять моделинг, но пока в приоритете у нее получение высшего образования.

Екатерина Григорян-Серебрякова – Mrs. Devotion to United Nation

В декабре стоматолог из Барнаула Екатерина Григорян-Серебрякова участвовала в международном конкурсе красоты Miss & Mrs United Nation 2023 в Индии и завоевала главный титул – Mrs. Devotion to United Nation.

Девушке 33 года, она директор одной из барнаульских стоматологических клиник, которую основали ее родители. Вместе с тем девушка – практикующий стоматолог-терапевт и мама двух погодок.

Индийский конкурс стал пятым в жизни Екатерины. По ее словам, внешняя красота в них – не самое главное, важно быть харизматичным. О себе говорит так:

“Я – обычная девушка из Алтайского края, которая никогда не могла представить, что поедет в Индию и выиграет международный конкурс“.

Как сложится жизнь в дальнейшем, девушка призналась, что пока не знает. Однако в одном она уверена точно – с ней останется семья и стоматология.

Софья Осиян – третья красавица России

15 ноября в Сочи полсотни девушек боролись за титул “Краса России”. Третьей красавицей страны стала 21-летняя жительница Барнаула Софья Осиян, которая окончила Барнаульский базовый медицинский колледж по профессии “фельдшер скорой помощи”.

Моделингом девушка стала заниматься совсем недавно, и такие высокие результаты конкурса стали для нее настоящей неожиданностью. Через несколько дней после финала она призналась “Толку“:

“Я до сих пор не могу осознать, что вошла в пятерку лучших. Считаю, это очень хороший результат для первого раза участия в таком масштабном конкурсе. Конечно, я очень рада“.

Сейчас у Софьи свой салон лазерной эпиляции, она работает и участвует в съемках. Каких-либо особых планов на будущее красавица не строит, но очень хочет вернуться на “Красу России” за победой.

Взято отсюда.

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