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Таможенники Алтайского края за 2023 год возбудили 22 дела по контрабанде леса

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Таможенники Алтайского края за 2023 год возбудили 22 дела по контрабанде леса

В прошлом году сотрудники таможни установили факты незаконного вывоза леса из региона в страны ближнего зарубежья

В 2023 году таможенники Алтайского края установили факты незаконного вывоза леса из региона в страны ближнего зарубежья и возбудили 22 уголовных дела по этим фактам, сообщает пресс-служба таможни Алтайского края.

Установлено, что лесоматериалы вывозили железнодорожным и автомобильным транспортом с использованием подложных документов, содержащих недостоверные сведения. Организаторами незаконного вывоза лесоматериалов были граждане России.

Совместно с сотрудниками управления ФСБ РФ по Алтайскому краю и Пограничного управления ФСБ РФ таможенники злоумышленников задержали. Те успели отправить за пределы страны более 3,6 тыс кубометров пиломатериалов хвойных пород на сумму более 42 млн рублей.

Вывоз почти 300 кубометров древесины на сумму свыше 3 млн рублей удалось пресечь. Лесоматериалы изъяты.

По всем выявленным преступлениям в сфере лесоэкспорта возбуждены уголовные дела «Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов». За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет и крупный денежный штраф.

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