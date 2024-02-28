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Таможенники рассказали, будет ли дефицит цветов к 8 Марта в России

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Таможенники рассказали, будет ли дефицит цветов к 8 Марта в России

Букет. Цветы. Праздник Фото: Unsplash.com

Ежедневно, по словам эксперта, российские таможенные органы оформляют от 300 до 400 тонн цветочной продукции, цена на которую подросла на 10%

В преддверии Международного женского дня в России в два раза вырос импорт цветочной продукции, заявил начальник отдела главного управления “Центр мониторинга и оперативного контроля ФТС России” Виталий Ханов, сообщает “Прайм”.

“За истекший период текущего года таможенными органами РФ оформлено более 12,5 тысячи тонн цветочной продукции. Если говорить о динамике ввоза, то традиционно уже февраль является месяцем значительного роста объемов, наверное, двукратное превышение по сравнению с январем”, – отметил он.

По словам Виталия Ханова, чаще всего в страну завозят розы – на них приходится около 40% всей цветочной продукции. За ними идут хризантемы, которых примерно 22% от общего числа. Чуть менее популярны гвоздики и тюльпаны.

По странам-поставщикам, как объяснил эксперт, сохраняется тенденция прошлых лет. Больше всего цветов (почти 40%) в Россию поступает из Нидерландов. Почти столько же (тоже около 40%) привозят из Эквадора. Тройку лидеров замыкает Кения (10%).

Ранее “Толк” писал о том, что букет цветов на 8 Марта обойдется дороже в этом году. Самые популярные цветы – тюльпаны – уже в феврале подорожали в рознице на 18%.

Взято отсюда

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