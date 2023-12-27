Таможня передала в зону СВО конфискованные товары на 520 млн рублей

Среди конфиската есть автомобили, табак, строительные материалы и дезинфицирующие средства

Фото: amic.ru

ФТС передала на нужды специальной военной операции конфискованные товары на общую сумму 520 млн рублей. Как сообщает “Подмосковье сегодня”, об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Всего российские войска получили имущество по 2160 товарным позициям. Среди конфиската – автомобили, табак, строительные материалы и дезинфицирующие средства.

Напомним, что в Шереметьево задержали подозреваемого в контрабанде – у пассажира обнаружили более 20 драгоценностей на 23 млн рублей. Возбуждено уголовное дело. Двое подозреваемых находятся под арестом, еще один – под домашним арестом. Расследование контрабандного преступления продолжается.

новости Локтевский



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