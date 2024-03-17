В некоторых местах чучело пожалели и не сожгли, хотя обещали

17 марта 2024, 20:2795Написать комментарий

17 марта закончилась Масленая неделя. По всему городу прошли праздничные гуляния. Во всех парках Барнаула были праздничные программы с песнями, конкурсами и угощениями. Как жители краевой столицы провели это «блинное» воскресенье — в материале NGS22.RU.

В «Изумрудном» провели «самую русскую Масленицу». Желающие залезли на масленичный столб. А самые ловкие бились подушками, но не просто так, а на бревне. Телеграм-канал «В курсе 22» показал, как это было.

Судя по кадрам, в парк пришли десятки барнаульцев. Было много семей с детьми. Некоторые смельчаки забирались на масленичный столб под аплодисменты и возгласы зрителей. Но наверх добрались не все участники. Трое победителей получили призы, рассказали горожане в паблике.

Не обошлось без народной музыки и выступлений танцевальных коллективов. Под балалайку было особенно весело метать валенки. В конце праздника сожгли чучело, как и обещали в программе. На всякий случай на месте дежурили спасатели.

В «Юбилейном» свои таланты показали не только местные певцы и танцоры, но и одна юная художница. Только холста и красок у нее не было. Она «рисовала» снегом прямо на деревьях. Посмотрите, какие картины у нее получились. Фото выложили в телеграм-канале Barnaul 22.

Наша читательница Ирина рассказала, что Масленица здесь прошла уютно и по-домашнему.

— Праздник понравился. Было весело, гармонист, хороводы, игры (ручеек и перетягивание каната) и очень много детей!

Гостей угощали блинами, сушками и сгущенкой. Повеселиться, судя по фотографиям от Ирины, пришли не только барнаульцы, но и белки.

В зоопарке «Лесная сказка» тоже организовали много активностей. От хороводов и гаданий до сжигания самого большого в городе чучела. Его высота — семь метров.

Для гостей жарили шашлыки и блины. Работала ярмарка с банными принадлежностями. Сотрудницы парка встречали людей в национальных нарядах. Чтобы не замерзнуть, красотки пустились в пляс.

В «Центральном» устроили «Широкую Масленицу». Из угощений были блины и чай. Из конкурсов — метание гири. Чучело обещали сжечь в конце гуляний. Однако, как пишет наш читатель под ником «Гость», этого так и не случилось.

— Почему-то в Центральном парке и на Арбате чучело не сжигали. Приехали с детьми на гуляния, а сжигания в итоге не увидели, и сотрудники парка говорят: «Ничего не знаем». Прошлые годы намного веселее и интереснее было, а в этом году ничего, печально.

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Взято Источник

17.03.2024