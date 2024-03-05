Примадонна, которая до последнего времени старалась держаться в тени, эффектно напомнила о себе. Она выпустила песню и празднично отметила приход весны
Накануне 75-летия Алла Пугачева отметила наступление весны в Израиле. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram*.
“Круто отгуляли “Первое воскресенье весны”. Спасибо всем за цветы и поздравления. Живем дальше. Не беспокойтесь за меня”, – написала артистка.
Исполнительница под зажигательную музыку повеселилась на яхте. При этом парик, в котором артистка появляется на публике, звезда не надела и разруливала по борту судна со своими настоящими волосами.
Непривычные к такому образу Примадонны, которая всегда старается выглядеть стильно, подписчики в комментариях раскритиковали ее внешний вид.
“Пугачеву подменили! Она не настоящая! На нее вообще не похожа”;
“Неузнаваемая. Ужас. Не надо так близко себя снимать, не пугайте людей”, – писали люди.
Другие же наоборот отметили, что певица выглядит счастливой и пожелали ей долгих лет.
Ранее стало известно, что Алла Пугачева впервые за пять лет выпустила новую песню. Композиция называется “Не беспокойся за меня”.
*Фото: instagram.com, социальная сеть Instagram запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.
Взято отсюда