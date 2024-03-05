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Танцующую на яхте без парика Аллу Пугачеву с трудом узнали поклонники

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Примадонна, которая до последнего времени старалась держаться в тени, эффектно напомнила о себе. Она выпустила песню и празднично отметила приход весны

Накануне 75-летия Алла Пугачева отметила наступление весны в Израиле. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram*.

“Круто отгуляли “Первое воскресенье весны”. Спасибо всем за цветы и поздравления. Живем дальше. Не беспокойтесь за меня”, – написала артистка.

Исполнительница под зажигательную музыку повеселилась на яхте. При этом парик, в котором артистка появляется на публике, звезда не надела и разруливала по борту судна со своими настоящими волосами.

Непривычные к такому образу Примадонны, которая всегда старается выглядеть стильно, подписчики в комментариях раскритиковали ее внешний вид.

“Пугачеву подменили! Она не настоящая! На нее вообще не похожа”;

“Неузнаваемая. Ужас. Не надо так близко себя снимать, не пугайте людей”, – писали люди.

Другие же наоборот отметили, что певица выглядит счастливой и пожелали ей долгих лет.

Ранее стало известно, что Алла Пугачева впервые за пять лет выпустила новую песню. Композиция называется “Не беспокойся за меня”.

*Фото: instagram.com, социальная сеть Instagram запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

Взято отсюда

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