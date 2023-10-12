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Танковая дуэль под Торским: Российская машина против двух украинских

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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12 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Благодаря использованию средств объективного контроля, в сети Интернет появляются видеокадры, ясно объясняющие, почему украинское контрнаступление не дало ожидаемых результатов. Пишет Военное Дело.

Опубликованный в ряде ТГ-каналов видеоролик демонстрирует реальную схватку, в которой один российский танк вступил в бой против двух украинских. Противостояние развернулось в районе Торского, где один из танков ВСУ сопровождал пехоту.

Российскому экипажу удалось подбить вражеский танк, тем самым сбив темп наступления ВСУ. Однако, в таком тяжелом бою, по российскому танку тоже был нанесен удар. Тем не менее, экипаж остался цел за счет сработавшей динамической защиты.

Вскоре на поле боя появилась вторая машина ВСУ. Российские военнослужащие оказались под перекрестным огнем обоих танков. Видеозапись зафиксировала момент, когда по российской машине был выпущен ещё один снаряд, не попавший по цели.

В конечном итоге, российская техника покинула зону поражения и отступила за лесополосу на восполнение боекомплекта, а на его место подошла еще одна машина, продолжившая бить по врагу. Спустя время, атака ВСУ окончательно захлебнулась и противник отошел.

Фото: Минобороны России / t.me/mod_russia

ИСТОЧНИК

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