Тараканы разбегутся как ошпаренные: обработайте кухню этим копеечным раствором

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21 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. У всех, кто хотя бы раз сталкивался с тараканами на кухне, жизнь делится на «до» и «после». Любой человек придет в ужас от того, как противные насекомые, переносящие инфекции, бегают по намытым тарелкам или по кухонным приборам: вряд ли после такого вам захочется есть. Пишет Теперь Внимание!

Вместо того, чтобы вызывать дезинсекторов и платить немаленькие деньги, сделайте из копеечных ингредиентов простейший раствор — он раз и навсегда прогонит тараканов из вашей квартиры.

В таз с водой необходимо засыпать две горстки стирального порошка и размешать до образования пены. Далее возьмите тряпку, хорошенько намочите ее и потом так же хорошенько отожмите. Пену, образовавшуюся при готовке раствора, нужно нанести на эту тряпку.

Далее хорошенько натрите этой пеной все плинтуса, кухонные столы, рабочие поверхности — все места, по которым потенциально может перемещаться «враг».

Пузыри от пены, попадая в организм таракана, попросту заставят его задохнуться. Этим же раствором нужно обязательно промыть пол, особенно в углах и под мебелью, пишет портал «Своими руками».

Фото: pxhere.com

Автор: vizitka01

ИСТОЧНИК

город Горняк