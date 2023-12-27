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Тарасова оценила выступление фигуристки Валиевой под песню из Слова пацана

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Тарасова оценила выступление фигуристки Валиевой под песню из Слова пацана

Камила Валиева Фото: vk.com/kamilavalieva26

Фигуристка Камила Валиева завершила турнир в Челябинске выступлением с композицией на татарском языке, которая прославилась после выхода сериала

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала гармоничным номер фигуристки Камилы Валиевой под композицию из сериала “Слово пацана. Кровь на асфальте”, сообщает РИА Новости.

“Хорошая музыка, очень гармонично получилось. Было видно, что Камиле нравится то, что она делает”, – отметила Тарасова.

Под песню “Пыяла” группы АИГЕЛ спортсменка каталась в показательных выступлениях после чемпионата России по фигурному катанию в Челябинске.

Сама Валиева, которая родилась и выросла в Казани, на соревнованиях заняла третье место.

Напомним, что композиция музыкального дуэта в конце ноября возглавила всемирный топ-чарт сервиса Shazam, а также вошла в десятку популярных песен в странах бывшего СССР.

Ранее Камила Валиева показала эффектный образ в черном платье с жеребьевки ЧР. Фигуристка появилась на публике в эффектном наряде с пайетками и туфлях на высоких каблуках.

Взято отсюда

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