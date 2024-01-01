Гороскоп. Астрология. Знаки зодиака Фото: ru.freepik.com

По мнению эксперта, кому-то в первый месяц лета может повезти в любви, а кому-то – в карьере. Но для того, чтобы все сложилось удачно, им стоит самим приложить усилия

Таролог и рунолог Светлана Шери предсказала нескольким знакам зодиака везение в различных сферах в январе 2024 года. Так, по словам эксперта, счастливчиками окажутся Овны, Раки, Скорпионы, Стрельцы, Близнецы, Львы и Весы. Об этом сообщает “Москва 24”.

Свободные Овны могут ждать бурного романа, а те, у которых есть пара – эмоционального подъема и новых перспектив в отношениях. Ракам, уверена эксперт, повезет в денежном плане, ведь им окажут материальную поддержку со стороны.

Скорпионов ждут яркие эмоции, красивые ухаживания, любовь и ревность, а Близнецам, Львам и Весам предсказали рост в карьере, бизнесе и самореализации. Стрельцам же Шери посоветовала прислушаться к интуиции, и тогда их будет ждать удача в любви.

Ранее астролог Матвей Белозеров рассказал, для кого новый 2024 год может стать непредсказуемым, но вместе с тем успешным. Он уверен, что один из “огненных” знаков переживет невероятные виражи судьбы.

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