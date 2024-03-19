Таролог рассказал, в каком месяце рождаются “знаменосцы” и чем особенны такие люди

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“Знаменосцы” часто могут сталкиваться с непризнанием их заслуг. Однако эксперты уверены, что эти люди способны менять мир

Людей, которые рождаются в марте, среди астрологов называют “знаменосцами”. Экстрасенс и таролог Антон Мамон рассказал, что это значит и как это влияет на их судьбу, передает Rsute.ru .

“Мартовские дети играют роль знаменосцев, они являются предвестниками перемен. Они не только несут в себе энергию этого времени, но и выступают в качестве катализаторов для изменений в окружающем мире“, – уверен Мамон.

Большая часть марта приходится на знак зодиака Рыбы. Их характеризуют как обладающих шармом и глубокой интуицией. Однако их слабость – склонность к самокритике и уход в мир фантазий.

Для рожденных в марте частым явлением становится критика и отсутствие заслуженного признания за их усилия. Именно за это, утверждает Мамон, их называют знаменосцами.

“Они знают, как проводить изменения через себя, подобно току, сохраняя при этом надежное заземление в реальной жизни“, – добавил эксперт.

Так, рожденные в марте не только могут менять мир, но и дарить вдохновение окружающим. Таролог отметил, что их сложная миссия – быть знаменосцами перемен.

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Взято отсюда.

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