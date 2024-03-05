Астрология. Прогноз Фото: pixabay.com

Некоторым знакам зодиака март может принести успехи в их делах и карьере. Таролог рассказала, чего можно ждать в первый месяц весны

Март может стать удачным в плане карьеры для Раков, Близнецов, Козерогов и Рыб. Об этом рассказала таролог Светлана Шери, передает “Москва 24”.

Эксперт уверена, что Близнецам не о чем беспокоиться, так у них ожидается рост в карьере и увеличение доходов. Раков может ждать долгожданная удача, и самое главное для них – не упустить шанс.

Козероги могут улучшить свои дела, если продолжат прилагать усилия. У Рыб же, отмечает таролог, нет повода напрягаться или расслабляться – их результаты будут видны лишь через время.

Ранее астролог Олеся Такаутдинова назвала самые ревнивые знаки зодиака среди женщин. Эксперт рассказала, как именно проявляется ревность представительниц этих знаков.

Взято отсюда