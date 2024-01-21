Wildberries Фото: Маргарита Перегудова

Бакальчук выразила благодарность всем, кто поддерживает компанию в сложные времена и отметила, что для Wildberries и ее самой тот пожар стал большим испытанием

Генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук впервые прокомментировала произошедший пожар на складе в Шушарах. Она записала видеообращение к продавцам, партнерам и клиентам в официальном Telegram-канале компании для предпринимателей.

Wildberries, по ее словам, круглосуточно работает над восстановлением логистической инфраструктуры.

“Для меня лично и для всей нашей компании это огромное испытание. Сейчас мы работаем круглосуточно над тем, чтобы как можно скорее восстановить всю нашу логистическую инфраструктуру и выполнить все обязательства”, – говорит основательница маркетплейса.

Также она выразила большую благодарность всем за слова поддержки. “Самое главное, что все живы”, — сказала Бакальчук.

Напомним, склад Wildberries в Шушарах загорелся утром 13 января. Пожар локализовали на площади 70 тыс. кв. м.

Ранее сообщалось, что в московский офис Wildberries пришли сотрудники правоохранительных органов.

Взято отсюда