Те, кто сохранил этот документ в СССР, тот богач

|

15 января 2024г. -VRUBCOVSKE.RU. Компенсация на детей пенсионеров – это небольшая добавка к семейному бюджету для тех, у кого дети родились в СССР. Вопросы о пресловутом перерасчете до сих пор не решены. В этой статье мы попытаемся разобраться, кто из пенсионеров имеет право на такую прибавку пенсии, как должна рассчитываться сумма и кто имеет право на перерасчет. Пишет Вестник.

В августе позапрошлого года интернет буквально взорвался статьями о компенсациях на детей, рожденных до 1990 года. Авторы непроверенной информации обещали пенсионерам выплаты от 3416 рублей на одного ребенка до 5124 рублей на троих детей. При этом в этих публикациях нет ни ссылок на нормативное законодательство, ни комментариев официальных лиц.

В результате специалисты Пенсионного фонда России получила невообразимое количество обращений и заявления о перерасчете пенсионных выплат. Однако “обещанную” прибавку получили лишь единицы, да и то не на такую сумму. Узнайте, кто не прав в этой ситуации, кто имеет право на компенсацию пенсии за своих детей и каков ее размер.

Основным нормативным актом, регулирующим действующую пенсионную систему в России,является Федеральный закон № 400 от 28 декабря 2013 года (ред. от 19 декабря 2016 года, с изменениями от 5 декабря 2017 года). Согласно установленным нормам,размер пенсии гражданина РФ определяется стоимостью страхового стажа, заработной платы и страховых отчислений,а также индивидуальными пенсионными коэффициентами. Периоды, которые должны включаться в страховой стаж для исчисления пенсии, установлены статьями 11 и 12 Закона № 400-ФЗ. поскольку балльная система пенсионного обеспечения была введена в январе 2015 года, при назначении пенсии до 31 декабря 2014 года учитывались не все условия. Это связано с тем,что период ухода за младенцем до достижения им возраста 18 месяцев, скорее всего, будет более выгодным для гражданина, чем период работы.

Фото: skidki-2023.ru

Больше новостей: Все новости за сегодня

Автор: glavred

ИСТОЧНИК

горняк