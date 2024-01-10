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Театр «Божии люди» сыграл спектакль о Коробейниковской иконе в Усть-Чарышской пристани

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Театр «Божии люди» сыграл спектакль о Коробейниковской иконе в Усть-Чарышской пристани

Новый год у театра «Божии люди» начался с гастролей! 2 января ребята побывали на престольном празднике в храме святого праведного Иоанна Кронштадского в Усть–Чарышской пристани у гостеприимного иеромонаха Никандра (Речкунова).

Сыграли спектакль о Коробейниковской иконе Божией Матери перед множеством прихожан и гостей. Самым волнительным для наших артистов было присутствие среди зрителей Преосвященнейшего епископа Рубцовского и Алейского Романа. Владыка одобрил и благословил продолжать играть спектакль, тем самым рассказывать о главной Алтайской Святыне большему количеству людей. После выступления свершилось самое волнительное и ожидаемое событие: встреча артистов с Богородице – Казанским мужским монастырем в  Коробейниково и чудотворной иконой Царицы Небесной.

Слава Богу за благодать и милость к нам грешным! Низкий поклон Оксане Пантелеевой, благодетелю Серафиму, настоятелю Прихода Живоначальной троицы, протоиерею Константину Метельницкому, благодаря которым наша поездка стала возможной!

В ближайшее время планируется показ спектакля в библиотеке №10 им. А.С. Пушкина, по ул. Чайковского 19. Приглашаем всех желающих к просмотру!

Руководитель православного детского театра «Божии люди» Т.В. Королькова

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Взято отсюда.

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