Театральная мастерская «Homo Artisticus» стала лауреатом международного конкурса-фестиваля

Театральная мастерская «Homo Artisticus» с постановкой «Метель» по итогам международного конкурса стала лауреатом II степени. Руководитель коллектива Кирилл Скобелин и главный режиссер Татьяна Стибунова награждены благодарственными письмами.

Международный конкурс-фестиваль «Зимний марафон талантов» состоялся в феврале в Москве. Соревнование охватило все творческие направления: хореографическое, вокальное, театральное, инструментальное исполнение, оригинальный жанр и прошло при информационной поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Оценивали работы конкурсантов академики, профессора ведущих вузов Москвы и Санкт-Петербурга, заслуженные работники и ведущие эксперты в области культуры.

Литературная основа представленного на конкурс спектакля – бессмертная классика, произведение «Метель» из цикла «Повести Белкина» А.С. Пушкина. История, созданная несколько веков назад, актуальна и сейчас: люди всегда совершали ошибки из-за любви. Именно поэтому повесть «Метель» входит в обязательную программу по литературе – проблемы героев близки и понятны современному зрителю.

Поздравляем коллектив, его руководителя и режиссеера с достижением! Желаем сил и вдохновения на новые победы!

Взято отсюда.

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