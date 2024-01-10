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Театральный коллектив «ГимнаZтёрка» барнаульской гимназии №79 получили Гран-при на международном конкурсе-фестивале

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Театральный коллектив «ГимнаZтёрка» барнаульской гимназии №79 получили Гран-при на международном конкурсе-фестивале

Театральный коллектив «ГимнаZтёрка» барнаульской гимназии №79 получили Гран-при на международном конкурсе-фестивале

С 7 по 10 января в Москве состоялся XIII Международный конкурс-фестиваль детского, юношеского и взрослого творчества «МОСКОВСКОЕ СОЗВЕЗДИЕ».

Ребята из театрального коллектива «ГимнаZтёрка» гимназии №79 приняли участие в номинации «Театр» и «Художественное слово». В номинации «Театр» было представлено две работы.

За пластическую постановку «Маленькая фальшь большого произведения» (режиссер-постановщик Ольга Авина) театральной студии присвоили звание лауреата 1-й степени. За речевую миниатюру «Вредные советы» (режиссер-постановщик Ольга Авина) театральный коллектив получил Гран-при!

В номинации «Художественное чтение» театральная студия представила 6 работ от классики до современных авторов. Все солисты стали лауреатами 1–3 степени.

Кроме конкурса, театральный коллектив побывал на Кремлёвской ёлке, посмотрели новогодний спектакль и получили подарки.

Взято отсюда

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