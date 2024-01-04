Театры города на праздничных выходных приглашают барнаульцев на новогодние спектакли.

Театр драмы приглашает на сказку про маленькую девочку Дарёнку «Серебряное копытце», историю о новогоднем чуде «Не скажу» и комедию «За двумя зайцами». В театре музыкальной комедии пройдет детский новогодний мюзикл «По щучьему веленью, или у Емели Новый год», представления «В гостях у Дюймовочки», «Черевички или ночь перед Рождеством» и музыкальная сказка «Снежная королева». Молодежный театр Алтая в дни новогодних праздников представляет музыкальную сказку «Бременские музыканты». Сразу две новогодние премьеры представят в театре кукол «Сказка»: «Снежная королева» и «сНежная история».

В новогодние праздники музеи готовят интересные программы для гостей и жителей города. Познакомиться с историей Барнаула, Алтайского края можно в музее «Город» и Алтайском государственном краеведческом музее. Кроме того, в музее «Город» работает выставка «Секреты Изобретений Леонардо да Винчи». Ознакомиться с ней можно будет до 14 января.

Государственный художественный музей Алтайского края подготовил праздничную программу на зимние каникулы, в рамках которой приглашает педагогов и школьников посетить выставки, мероприятия и мастер-классы.

Также любители искусства могут посетить Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая. Для детей младшего и среднего возраста здесь проведут интерактивную программу «Русское чудо – матрешка», мастер-класс «Вифлеемская звезда» и другие мероприятия.

Помимо музеев Алтайского края и Барнаула, есть интересные частные экспозиции. Приходите в «Музей шоколадного мастерства», музеи «Мир камня», «Мир времени».

Государственная филармония Алтайского края приглашает на хореографическую сказку «Морозко», а также новогоднее представление для детей по мотивам народных сказок и обрядов «Сказки бабушки зимы». В государственном концертном зале «Сибирь» жителей и гостей краевой столицы ждет новогодняя встреча со сказкой «Тайна снежной королевы».

Афиши спектаклей и праздничных мероприятий можно посмотреть на сайтах организаторов.

Взято отсюда