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Техдиректора алтайского застройщика будут судить по делу о коррупции

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Техдиректора алтайского застройщика будут судить по делу о коррупции

Недвижимость. Строительство. Барнаул Фото: Виталий Барабаш

Представитель компании обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Строительство велось по нацпроекту “Демография”

В Республике Алтай завершили расследование уголовного дела о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями в отношении технического директора строительной компании “Жемчужины Алтая”. Об этом сообщили в региональном СКР и прокуратуре.

С ноября 2019 года по март 2021 года фирма занималась строительством детского сада “Светлячок” в Майме. В то же время, в декабре 2021 года, на завершающем этапе было строительство детского сада на ул. Алтайской. Представитель застройщика забрал дизель-генераторную установку с территории “Светлячка” и установил ее на строящемся объекте на улице Алтайской. Это нужно было для получения заключения о соответствии строящегося детсада требованиям проектной документации.

Взято отсюда

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