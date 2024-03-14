Трамвай в Барнауле Фото: Максим Аникеев, vk.com/chb_brn

Увеличение интервалов в движении трамваев связано с техническими неполадками, но предприятие старается оперативно делать ремонты и выпускать вагоны на линию

Жители Барнаула пожаловались на переполненные трамваи по маршруту №10. Как пишут горожане в сообществе “Черное и Белое Барнаул” во “ВКонтакте”, вагоны ходят раз в 40 минут.

По словам одной из подписчиц, в администрацию города по поводу ситуации направили коллективное обращение, но результата нет.

Представитель Горэлектротранса в комментариях объяснил изменение интервалов техническими неисправностями.

Взято отсюда