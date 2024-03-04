Технопарк «Кванториум.22» провел в Рубцовске образовательный интенсив «Учимся. Исследуем. Создаем»

150 педагогов и обучающихся из образовательных учреждений Рубцовска и Рубцовского района приняли участие в образовательном интенсиве «Учимся. Исследуем. Создаем» на базе Рубцовского индустриального института филиала Алтайского государственного технического университета имени Ивана Ивановича Ползунова, который организовал «Детский технопарк Алтайского края «Кванториум.22» при поддержке «Управления образования» города Рубцовска. На открытии участников приветствовали Руслан Алексеевич Запрягаев , заместитель начальника «Управления образования» Рубцовска, Антон Витальевич Сорокин , кандидат экономических наук, доцент, директор Рубцовского индустриального института, Аркадий Васильевич Контев , кандидат исторических наук, доцент «Алтайского государственного педагогического университета», эксперт краевой программы для одаренных школьников и молодежи «Будущее Алтая». На мероприятии с педагогами и учащимися работали три эксперта краевой программы для одаренных школьников и молодежи «Будущее Алтая» из трех ведущих вузов Барнаула: Аркадий Васильевич Контев, кандидат исторических наук, доцент Алтайского государственного педагогического университета, Роман Александрович Куницын, кандидат технических наук, доцент Алтайского государственного аграрного университет, Вадим Владимирович Коньшин, доктор химических наук, доцент Алтайского государственного технического университета имени Ивана Ивановича Ползунова. «Методический материал, полученный в ходе данного мероприятия, позволяет взглянуть на научно-исследовательскую работу с другой стороны и увидеть свои ошибки в работе», – рассказывает Марина Николаевна Кузнецова , учитель проектной деятельности, МБОУ «Лицей № 7», города Рубцовска. Ученые прочитали познавательные лекции об актуальных проблемах и перспективах современной науки и техники, заслушали защиты работ школьников, проконсультировали взрослых и ребят по вопросам организации исследовательской деятельности и развитию проектов. Методисты инновационно-методического отдела Детского технопарка Дина Ивановна Кутько и Екатерина Владимировна Захарова рассказали участникам о положении и календаре основных мероприятий краевого конкурса «Будущее Алтая – 2024», а также о Международном форуме «Шаг в будущее», Всероссийском конкурсе «Юность. Наука. Культура – Сибирь», Всероссийском конкурсе имени Дмитрия Ивановича Менделеева», Всероссийских заочных конкурсах «Шаги в науку» и «Юность. Наука. Культура». Большой интерес у участников образовательного интенсива вызвали демонстрационные площадки для педагогов мобильного технопарка «Кванториум.22». Ребята учились управлять дронами на площадке «Аэроквантум», рисовали 3D ручками площадка «Хай-тек», общались с роботами на площадке «Робоквантум» и погружались в виртуальную реальность на площадке «VR /AR».

Взято отсюда.

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