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Телецкое озеро в середине марта освободилось ото льда. Фото, видео

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Телецкое озеро в середине марта освободилось ото льда. Фото, видео

Телецкое озеро Фото: скрин t.me/altzap

Весна уже господствует в окрестностях Телецкого озера. На фоне тепла и верхового ветра водоем быстро очистился от ледяных глыб

В середине марта лед на Телецком озере треснул, превратился в отдельные глыбы и вовсе ушел. Об этом рассказали в “Алтайском заповеднике”.

Накануне, 14 марта, глыбы льда еще плавали по водоему.

Телецкое озеро в середине марта освободилось ото льда. Фото, видео

Телецкое озеро Фото: t.me/altzap

“Казалось, лед возле села Яйлю на Телецком озере будет еще долго. Но теплая погода и южный ветер “верховка” сделали свое дело. Через 2–3 часа ветер отгонит и этот лед, здесь будет уже чистое озеро”, – отметили сотрудники заповедника.

Действительно, уже на следующий день озеро очистилось ото льда. На кадрах видно, что на поверхности водоема не осталось ни одной льдинки.

Ранее на Телецком озере запечатлели последний лед, разделенный на множество частей.

Взято отсюда

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