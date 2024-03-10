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Telegram оштрафовали за отказ удалить ложные данные о потерях российской армии

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Telegram оштрафовали за отказ удалить ложные данные о потерях российской армии

Как указано в тексте решения, Роскомнадзор выявил в публикациях информацию о российских военных, якобы убитых во время СВО

Мировой судья в Москве оштрафовал мессенджер Telegram на 4 млн рублей за неудаление недостоверных данных о потерях российской армии, понесенных в ходе специально военной операции на Украине, пишет ТАСС со ссылкой на текст решения. Решение о штрафе приняли еще в декабре 2023 года, но его причина до настоящего времени была неизвестной.

“Признать “Телеграм мессенджер инк.” (Telegram Messenger Inc.) виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.19.7.10-4 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 4 000 000 (четыре миллиона) рублей”, – сказано в документе. 

Статья предусматривает ответственность за нарушение закона о самоконтроле, то есть отказа администрацией мессенджера или соцсети удалить контент, ранее признанный запрещенным к распространению в РФ. Как указано в тексте решения, Роскомнадзор выявил в публикациях в Telegram-каналах информацию о российских военных, якобы убитых на территории Украины в ходе специальной военной операции. 

Отмечается, что это не первый случай привлечения Telegram к административной ответственности из-за отказа удалить запрещенный контент. 

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Взято отсюда

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