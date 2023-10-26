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Телемост из курятника: Путин высказался о подросших ценах на мясо кур

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Мясо. Курятина Фото: fotoxcom.ru

По словам министра сельского хозяйства, птицеводы почувствовали свою “социальную ответственность”. Поэтому они начали понижать цену на курятину

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев и губернатор Московской области Андрей Воробьев вышли на связь с президентом РФ Владимиром Путиным из курятника. Глава государства оценил это, однако заинтересовался ситуацией с ростом цен на курятину. Об этом сообщает РБК.

“Это здорово, что вы из курятника с нами общаетесь. Это оживляет нашу сегодняшнюю работу. Но чего курятина так подорожала? Мясо птицы у нас с начала года выросло на 27%”, – спросил президент министра.

Патрушев ответил, что птицеводы начали понижать цену на курятину, чувствуя свою “социальную ответственность”.

“У нас в августе было небольшое снижение объема производств. Но с января по август производство растет”, – цитирует слова министра Ura.ru.

Президент указал на то, что необходимо не допускать подорожания цен. Глава государства предложил при необходимости импортировать курицу, например, из Белоруссии и Казахстана. При этом отметил хороший урожай зерна в этом году – около 140 млн тонн.

При этом в Алтайском крае с начала мая этого года цены на курятину подорожали на 39,4%, а в Барнауле – на целых 41%. Жители региона заметили дефицит товара. Однако данные министерства сельского хозяйства показывают другие цифры – обеспечение жителей курятиной в 2023 года выросло на 12% по сравнению с прошлым.

Источник

город горняк
горняк22

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