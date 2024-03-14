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Телеведущая Оксана Федорова приедет в Барнаул 16 марта

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Телеведущая поддержит участниц конкурса красоты с ограниченными возможностями здоровья

Телеведущая Оксана Федорова приедет в Барнаул 16 марта

Оксана Федорова / Кадр: проект “Михутка”

Мисс Вселенная – 2002 и телеведущая Оксана Федорова прилетит в Барнаул 16 марта.

Как сообщают на странице благотворительного проекта “Михутка”, она поддержит участниц финала конкурса красоты “Маленькая особенная мисс” и войдет в состав жюри.

Мероприятие пройдет в банкетном комплексе “Времена года”.

В общей сложности за корону здесь сразятся 12 девочек с ограниченными возможностями здоровья. Возраст участниц – от 9 до 14 лет.

город Горняк

Источник

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