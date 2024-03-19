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Телеведущий Иван Ургант ответил на вопрос об эмиграции из России

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Телеведущий Иван Ургант ответил на вопрос об эмиграции из России

Иван Ургант Фото: @urgantcom*

После начала спецоперации шоу Ивана Урганта на Первом канале пропало из эфира, да и сам телеведущий стал редко появляться на публике. Из-за этого периодически появляются слухи о его эмиграции

18 марта в Москве Иван Ургант вместе с супругой посетил церемонию прощания с актером и режиссером Александром Ширвиндтом, которую провели в Театре сатиры, сообщает Life.ru.

Телеведущий рассказал трогательную историю знакомства с народным артистом и отметил его неподражаемое чувство юмора.

“Все началось с поцелуя. Я этот поцелуй запомнил навсегда. Я целовал живой памятник. Как потом очень точно заметил Александр Анатольевич, он называл этот процесс “подставлять свою старческую щечку”. Неважно, что он говорил, мне никогда даже не было важно, что он говорил. Но он говорил радостно. Мне просто было важно, чтобы он был”, – вспомнил он.

Во время прощания у шоумена также поинтересовались, надолго ли он приехал в Россию, ведь на публике телеведущего в последнее время видят не часто.

“Я из России никуда не уезжал”, – подчеркнул Иван Ургант.

Напомним, что Александр Ширвиндт скончался 15 марта на 90-м году жизни. Актера и режиссера похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.

*Фото: instagram.com, социальная сеть Instagram запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

Взято отсюда

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