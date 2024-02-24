Тело Алексея Навального передали его матери

Политик скончался 16 февраля в колонии на Ямале

24 февраля 2024, 22:5666Написать комментарий

Сторонники Алексея Навального в социальных сетях заявили, что мать оппозиционера получила его тело. Сейчас она находится в Салехарде. Ранее, 22 февраля, Людмила Навальная сообщала, что была в морге Салехарда и подписала медицинское свидетельство о смерти сына. В документе говорилось, что смерть политика наступила по естественным причинам.

Алексей Навальный скончался 16 февраля в колонии ИК-3 «Полярный волк» на Ямале. О смерти заключенного сообщила ФСИН.

Навального задержали в январе 2021 года, после того как ФСИН вышла в суд с требованием заменить условный срок оппозиционера по делу «Ив Роше» на реальный. В марте 2022 года Навального судили по делу о мошенничестве и неуважении к суду — приговор включал 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 1,2 миллиона рублей.

В августе 2023 года его приговорили к 19 годам лишения свободы по обвинению в создании экстремистского сообщества, финансировании экстремизма, призывах к экстремизму, вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных действий и реабилитации нацизма. В сентябре перевели в единое помещение камерного типа (это самое строгое из возможных наказаний в колониях всех видов). В начале декабря 2023 года помощники Алексея Навального рассказывали, что потеряли возможность получать информацию о том, где он находится и что с ним происходит. В конце декабря стало известно, что он находится в поселке Харп на Ямале.

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25.02.2024