Тело баскетболиста барнаульского клуба нашли в реке Енисей в Красноярском крае

Он пропал в конце прошлого года.

Источник фото: МВД 24

Антон Петухов пропал 30 декабря прошлого года в Красноярске. Он вышел из дома и с тех пор о нем ничего не было известко. На пятые сутки после пропажи выяснилось, что молодой человек упал с моста.

«Сегодня в реке Енисей в районе села Частоостровское Емельяновоского района было обнаружено тело мужчины. Предположительно, это парень 2003 года рождения, который пропал в конце прошлого года. В настоящее время полицейскими проводятся мероприятия, направленные на подтверждение личности погибшего», — сообщили 19 марта в пресс-службе полиции Красноярского края .

Спортсмен выступал за московский «ЦСКА-Юниор» с 2020 по 2023 год, в составе которого стал чемпионом Единой молодежной лиги ВТБ. Летом 2023 года перешел в БК «Барнаул».

Взято отсюда.

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