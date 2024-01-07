Волонтеры рассказали, что поиски могут отложить до потепления

В Красноярске продолжают искать тело молодого баскетболиста БК «Барнаул» Антона Петухова. Волонтеры «Поиска пропавших детей» им. Оксаны Василишиной рассказали РИА Новости, что при отсутствии результатов, розыск могут отложить до весны.

Сейчас полиция ищет тело Антона в Енисее. 30 декабря молодой человек спрыгнул с моста в реку — родные узнали спортсмена на записи с камер видеонаблюдения. Если в ближайшее время поиски не принесут результата, они продолжатся после потепления.

— Как правило, в таких случаях обследуется вся доступная по зиме территория. Если человек не найден, повторные масштабные поиски разворачиваются весной, когда лед растает, — рассказали волонтеры.

Погибший Антон Петухов был воспитанником знаменитого баскетбольного клуба ЦСКА, он играл за БК «Барнаул», а также был чемпионом Единой молодежной лиги ВТБ (2021), чемпионом ДЮБЛ (2021).

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07.01.2024