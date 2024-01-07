Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Тело баскетболиста БК «Барнаул» будут искать до весны. Поискам мешает лед на реке

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Волонтеры рассказали, что поиски могут отложить до потепления

Тело баскетболиста БК «Барнаул» будут искать до весны. Поискам мешает лед на реке

В Красноярске продолжают искать тело молодого баскетболиста БК «Барнаул» Антона Петухова. Волонтеры «Поиска пропавших детей» им. Оксаны Василишиной рассказали РИА Новости, что при отсутствии результатов, розыск могут отложить до весны.

Сейчас полиция ищет тело Антона в Енисее. 30 декабря молодой человек спрыгнул с моста в реку — родные узнали спортсмена на записи с камер видеонаблюдения. Если в ближайшее время поиски не принесут результата, они продолжатся после потепления.

— Как правило, в таких случаях обследуется вся доступная по зиме территория. Если человек не найден, повторные масштабные поиски разворачиваются весной, когда лед растает, — рассказали волонтеры.

Погибший Антон Петухов был воспитанником знаменитого баскетбольного клуба ЦСКА, он играл за БК «Барнаул», а также был чемпионом Единой молодежной лиги ВТБ (2021), чемпионом ДЮБЛ (2021).

Взято Источник
07.01.2024

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

«Санитары смотрят на пациентов как на животных»: откровенный рассказ 20-летней девушки о жизни с депрессией и расстройством личности

07.01.2024

 Новости Алтай

«Уникальный в своем роде»: бийчанин продает 40-летнюю олимпийку по цене новенького «Айфона»

07.01.2024

 Новости Алтай

В Алтайском крае в смертельном ДТП пострадали дети. На трассе собралась огромная пробка

07.01.2024

 Новости Алтай

Дождь, снег и сильный ветер: МЧС предупреждает о непогоде в Алтайском крае

07.01.2024

 Новости Алтай

Тело баскетболиста БК «Барнаул» будут искать до весны. Поискам мешает лед на реке

07.01.2024

 Новости Алтай

От Меладзе до Лолиты. Вспоминаем, кого из звезд и за что «отменяли» в 2023 году

07.01.2024

 Новости Алтай

Заказы приходят из Москвы, а раньше были из Парижа. Модный дизайнер из северной глубинки изображает деревенский быт на тканях

07.01.2024

 Новости Алтай

Тест по цитатам: попробуйте по одной фразе угадать советский фильм Эльдара Рязанова

07.01.2024

 Новости Алтай

«Отказаться раз и навсегда». Онколог объяснил, почему не нужно пить чай в пакетиках

07.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix