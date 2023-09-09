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Тело молодого бойца ЧВК выкопали из могилы под Екатеринбургом

ГОРНЯК2201 mins

22-летнего солдата перезахоронили на малой родине

Фото: unsplash.com

В поселке Березовском Свердловской области эксгумировали бойца ЧВК “Вагнер” из Пермского края.

Как пишет E1.ru, родные 22-летнего погибшего узнали о его смерти через три месяца, сами отыскали могилу и собрали документы, чтобы перевезти тело.

В ЧВК им сообщили, что парень сам просил похоронить его на Аллее Славы с другими бойцами под Екатеринбургом, но родственники усомнились в этом и решили перезахоронить его на малой родине.

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